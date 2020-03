Pour terminer la saison, la NBA envisagerait la création d’un tournoi à Las Vegas

Actuellement, le problème pour toutes les ligues sportives est de savoir quand et comment reprendre les saisons en cours. Certaines ont été forcées de d’ores et déjà annuler et du côté de la NBA, plusieurs hypothèses sont étudiées. L’une d’elles mènerait à la création d’un tournoi à Las Vegas.

En effet, NBC nous apprend que la NBA envisagerait la tenue d’un tournoi qui déboucherait sur les Finales, qui serait une solution pour minimiser les pertes économiques subies avec l’arrêt de la saison régulière. En ce sens, la ligue pourrait décider d’annuler le reste des matchs de la saison en cours pour mettre en place un premier tournoi en vue de désigner les derniers participants pour les playoffs.

Ensuite prendrait place un tournoi avec tous les qualifiés pour la post season. Le premier tour se jouerait au meilleur des cinq matchs, avant que les Finales de Conférence et la Finale NBA ne se jouent en un match, sur le modèle NCAA.

La compétition se tiendrait là où la Summer League prend ses quartiers habituellement, au Thomas & Mack Center, ainsi qu’au pavillon Cox.

“C’est le premier endroit envisagé. La NBA a une histoire importante avec Las Vegas, et pas seulement au travers de la Summer League, mais aussi avec les opportunités commerciales que la ligue y a construites.” Marty Conway, professeur à Georgetown

Interrogé sur cette possibilité, CJ McCollum attend d’en savoir plus avant de se prononcer.

“Ça dépendra de comment le tournoi sera élaboré. Je ne peux pas dire si c’est la bonne chose à faire ou pas. Il faudrait que je voie comment cela pourrait être fait. Au niveau logistique, la NBA est en position d’expérimenter pas mal de choses.” CJ McCollum