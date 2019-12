Gregg Popovich refuse toujours d’être intronisé au Hall of Fame, Rudy Gay : « Un jour, il devra accepter »

Becky Hamon et Tim Duncan, deux assistants des San Antonio Spurs et anciens (très) grands joueurs, font partie des nominés pour la prochaine cuvée du Hall of Fame. En revanche, toujours pas du coach en chef texan Gregg Popovich à l’horizon. Et il y a une bonne raison à ca : le gourou des Spurs refuse tout simplement d’être intronisé au Hall of Fame.

« Un jour, il devra accepter. » Rudy Gay.

Mais quand on aborde son absence au Hall of Fame, Pop préfère botter en touche et amener un autre nom sur la table.

« Le seul nom que je suis impatient de voir inscrit là-bas, c’est celui de Rudy Tomjanovich (ancien joueur et coach, notamment aux Rockets ndlr). C’était cool de voir son nom sur la liste des candidats. Tout le monde devrait être impatient comme moi. » Gregg Popovich.

Et pourtant, même si Tomjanovich mérite certainement lui aussi de voir son nom au Hall of Fame, les gens attendent plus celui de Pop, qui est malgré tout cinq fois champions NBA avec les Spurs. Mais pour des raisons inconnues, le Texan se fait attendre.

« Il a ses raisons, j’en suis sûr. Il aura tous nos votes, et je regarderai son discours d’intronisation. » Kenny Atkinson, le coach des Nets.

À noter que si les joueurs doivent être à la retraite depuis trois ans ou plus pour être éligible, ce n’est pas le cas pour les coachs qui doivent seulement cumuler 25 ans sur les bancs NBA, que ce soit en tant qu’assistant que coach principal.

Via San Antonio Express News.