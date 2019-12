Isaiah Thomas : « Ça a dépassé les bornes »

Isaiah Thomas a été éjecté cette nuit dans la défaite des Wizards à Philadelphie pour être monté dans les gradins afin de s’expliquer verbalement avec un fan. La séquence s’est déroulée alors que le meneur venait de signer un 1/2 aux lancers-francs à 3 minutes et 6 secondes de la fin du match. C’est lors du temps-mort qui a suivi à 2’53 qu’il a décidé de monter.

« Il avait les deux majeurs levés et m’a dit : ‘Fuck you, bitch !’ trois fois. Ça a dépassé les bornes. J’ai des enfants. J’ai une famille. Ce n’est pas du tout acceptable, c’est simplement ce que je suis allé lui dire. On ne me manquera jamais de respect d’aucune façon. » Isaiah Thomas