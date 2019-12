En mode record de franchise les 76ers donnent une leçon aux Bucks ! Joel Embiid et les siens font vivre un enfer à Giannis Antetokounmpo

Le choc très attendu à l’Est entre les Bucks et les Sixers a tourné à la démonstration de ces derniers. Devant leur public Philly a réalisé un match référence face à un possible futur adversaire en playoffs et s’imposent 121-109 malgré un retour des visiteurs en fin de match (il y a eu 27 points d’écart). Ils portent leur bilan à 23-10 contre 27-5 aux hommes de Mike Budenholzer.

Bien installés en défense avec un Joel Embiid (31 points à 11/21 dont 3/6 à 3-pts, 11 rebonds, 3 passes et 2 contres) impressionnant de ce côté du terrain, mais aussi de l’autre, les Sixers ont fait tomber – pour une fois – la pluie de loin avec un 21/44, record de franchise égalé. Ajoutez à ça une grosse défense de Joel Embiid et de toute l’équipe sur Giannis Antetokounmpo (18 points à 8/27 dont 0/7 à 3-pts, 14 rebonds, 7 passes) et vous obtenez une correction. Les Sixers shootent à 43.6% avec un excellent quatuor Tobias Harris (22 points à 8/16 dont 5/7 de loin), Ben Simmons (15 points à 7/10, 7 rebonds, 14 passes, 3 interceptions et 2 contres), Josh Richardson (19 points à 7/20 dont 4/11 à 3-pts) et Furkan Korkmaz (16 points à 5/10 dont 4/5 à 3-pts). Les Bucks terminent avec une meilleure adresse (47.9%), mais rentrent 8 3-pts de moins et laissent 14 rebonds offensifs. Khris Middleton est le meilleur Buck avec 31 points à 12/21 dont 5/9 à 3-pts.

Les Sixers ont entamé très fort la rencontre avec un 9-5 en 2 minutes, mais sous l’impulsion de Giannis et Donte DiVincenzo, les Bucks ont repris les commandes 14-11. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans ce premier quart puis sous l’impulsion d’Embiid, bien épaulé par un Al Horford très actif et un Harris en réussite, les Sixers ont pris les commandes 35-27 puis finalement sur un dernier tir à 3-pts du Camerounais ils ont viré en tête 38-30 avec 14 points de ce dernier et un 6/13 de loin.

Dominateur des deux côtés du terrain et excellent en défense sur Giannis, Joel Embiid a permis à Philly de prendre 13 points d’avance, 43-30. Giannis a eu un petit sursaut et la seconde faute de Joel a poussé Brett Brown à le sortir, ce qui a permis aux visiteurs de grappiller un peu de leur retard, 48-39. Tobias Harris a remis les Sixers sur les bons rails avec 5 points en 14 secondes, puis Embiid a fêté son retour avec un shoot à 3-pts pour donner aux siens 16 points d’avance, 58-42. Les deux équipes ont échangé les paniers dans cette fin de 1ère mi-temps jusqu’à la dernière minute, marquée par un 7-0 des locaux avec notamment un tir derrière l’arc de Josh Richardson, 69-48. Les Sixers affichaient un superbe 11/22 de loin et Joel dominait Giannis avec 23 points à 8/11 dont 3/5 à 3-pts contre 10 points à 4/14 pour le Buck.

Les Bucks sont bien revenus des vestiaires en marquant les 6 premiers points, mais Joel Embiid, intenable, a relancé les siens pour un 9-0. Al Horford a planté à 3-pts, puis Harris l’a imité, tout comme Furkan Kormaz qui a marqué coup sur coup de loin dont un avec la faute : 95-67 ! En grande réussite de loin, les Sixers ont déroulé et porté leur avance à 27 points, 100-73.

Les Sixers ont perdu leur adresse de loin et le second 5 des visiteurs en a profité pour passer un 12-0 afin de reprendre espoir en revenant à 102-85. C’est Furkan Kormaz qui a mis fin à ce run derrière l’arc et Philly a repris sa marche en avant alors que Giannis continuait d’être à côté de la plaque. Les Sixers ont repris plus de 20 points d’avance, mais Milwaukee a réussi de nouveau un run sans Giannis, un 14-0 ! Résultat ils sont revenus sous les 10 points, mais Harris a plié le match sur un énorme shoot de loin.