Woj annonce la signature de Joakim Noah aux Clippers ! L’insider précise que le pivot jusque-là free agent rejoindra l’équipe la semaine prochaine.

Rappelons qu’il avait été opéré du tendon d’Achille il y a quelques mois. Cet été un workout avec les Clippers était prévu mais cela ne s’était pas fait.

The Clippers are signing free agent center Joakim Noah, league sources tell ESPN. Noah, a two-time All-Star, is expected to join the team next week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 6, 2020