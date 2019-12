Kawhi Leonard, clutch, reste le patron à L.A. ! 4ème défaite d’affilée pour les Lakers

Kawhi Leonard a marqué 11 de ses 35 points (11/19, 12 rebonds, 5 passes) dans le 4ème quart et cela fait 2-0 pour les Clippers face aux Lakers cette saison. Déjà vainqueurs en ouverture de la saison, les joueurs de Doc Rivers, dont Montrezl Harrell (18 points à 8/12, 6 rebonds) et Paul George (17 points à 5/18, 5 rebonds, 3 passes, 3 contres), se sont imposés 111-106 pour Noël.

Kyle Kuzma a terminé meilleur marqueur des Lakers (4ème défaite de rang) avec 25 points (8/17 et 4 rebonds en 27 minutes en sortie de banc), devant LeBron James et ses 23 points à 9/24, 9 rebonds et 10 passes et Anthony Davis avec 24 points avec 24 points à 8/17, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres. Incertain avant le match en raison d’une blessure au muscle thoracique, James a subi un coup de genou de Patrick Beverley à l’aine durant le match. Quant à Davis, qui n’était pas sûr de jouer non plus (douleur au genou droit), il a passé 39 minutes sur le terrain.

Les Lakers (dominés 50-42 au rebond mais dominateurs 49-36 aux points du banc), devant de jusqu’à 15 points en 1ère mi-temps et en tête 63-51 à la pause après un 30-20 dans le 2ème et avant un 35-23 encaissé au retour des vestiaires, auraient pu égaliser dans les dernières secondes, mais un ralenti a montré que le ballon avait touché le ballon en dernier après une bonne défense de Beverley sur une tentative à 3-points de la star. L’écart final est signé George, avec 2 lancers-francs.

À 3’29 de la fin, Lou Williams avait donné l’avantage 105-103 aux siens sur 2 lancers suite à une faute – contestée – de Davis en transition. Un peu plus tôt, Leonard avait égalisé à 101 partout à 5’14 sur un 3-points au terme d’un 7-0. L’ailier a ensuite assuré 4 lancers-francs dans les dernières minutes de la rencontre.