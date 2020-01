DeMar DeRozan : « Sans Kobe Bryant, je ne serais pas ici »

On est désormais lundi, et certain que ce n’était pas un mauvais rêve : Kobe Byant est décédé dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille Gianna et sept autres personnes hier. Malgré la douleur des joueurs, les matchs n’ont pas été annulés mais c’était assez clair en les voyant sur le terrain que le cœur n’y était pas pour tout le monde. DeMar DeRozan fait partie de ceux-là, et il a dû apprécier l’hommage qui a été rendu à Bryant juste après le coup d’avant, lorsque les Raptors et les Spurs ont chacun laissé une possession s’écouler.

« Nick Nurse (le coach de Toronto ndlr) est venu et je crois qu’il a parlé de ça avec Gregg Popovich. On en a tous parlé. Je ne sais pas qui a eu cette idée exactement, mais une fois que quelqu’un y a pensé, on a trouvé que c’était bien. C’est pour ça qu’on a fait ça. » DeMar DeRozan.

L’arrière a bien tenté de faire bonne mesure dans la rencontre, et n’a pas démérité avec ses 14 points, 6 rebonds et 7 passes décisives. Mais il n’a pas pu empêcher son équipe de s’incliner face à Toronto. Un résultat sans importance, tant Bryant était important pour lui.

« Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens. Personnellement, tout ce que je sais au niveau du basket, je l’ai appris de Kobe. Il représentait beaucoup de choses pour ce sport et il a inspiré beaucoup de gens dans le monde. Et il n’y a pas que ça, il y a aussi sa fille. Je suis papa, et je ne peux même pas imaginer ce genre de choses m’arriver. C’est triste, vraiment triste. Vraiment, il m’a appris tout ce que je sais. Sans Kobe, je ne serais pas ici. Je n’aimerais pas le basket, je n’aurais pas cette passion. Tout est venu de lui. » DeMar DeRozan.

DeRozan tourne à 22,4 points (54% aux tirs), 5,6 rebonds et 5,2 passes décisives cette saison.

Via The Athletic.