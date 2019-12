Les Warriors s’offrent un joli cadeau de Noël en battant Houston au Chase Center !

C’était l’heure de gloire pour Damion Lee cette nuit à l’occasion d’une rencontre de Noël face aux Rockets au Chase Center. Le beau-frère de Stephen Curry (il est marié à la sœur de la star) a signé 22 points (5/9, 10/10 aux lancers, 4 passes) et battu son record de rebonds en carrière avec 15 dans la victoire 116-104 des Warriors (3ème succès d’affilée) sur Houston. Draymond Green a lui signé 16 de ses 20 points (8/14, 11 rebonds, 3 passes) en seconde mi-temps, D’Angelo Russell a ajouté 20 points (8/19, 4 passes) et Glenn Robinson III 18 points (6/13). Avec cette 3ème victoire de rang, Golden State porte son bilan à 8-24.

Russell Westbrook a terminé à 30 points à 11/32, 11 rebonds et 5 passes, James Harden 24 points à 9/18 et 11 passes, Danuel House Jr. 18 points à 5/15 et 5 rebonds, Clint Capela 10 points à 4/9 et 11 rebonds.

Menés de 8 points en milieu de 1er quart-temps, les Rockets (37% de réussite sur le match contre 47.1% pour les Warriors) ont passé un violent 48-17 à leurs adversaires (dominateurs 54-49 au rebond) sur les 13 minutes suivantes pour prendre 13 points d’avance, 53-40. Russell a réussi un jump shot dans la dernière minute du 2ème quart (remporté 39-36 par les Rockets, vainqueurs 29-28 du 1er quart) pour ramener les locaux à 68-64 à la pause.

Golden State (9/28 à 3-points contre 16/51) a définitivement pris l’avantage un peu après les 5 minutes restantes dans le 3ème quart (remporté 28-19) sur un layup signé Green. Ky Bowman a ensuite lui aussi réussi un layup au buzzer pour le +5 à la fin de la période, 92-87. Les Warriors ont ensuite dominé les 12 dernières minutes 24-17.