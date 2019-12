Marquese Chriss : « Il parle à tout le monde, ça me fait bizarre »

Suffisamment convaincant pour pousser les Warriors à couper Alfonzo McKinnie pour lui faire une place dans le roster de saison régulière, Marquese Chriss (22 ans, 2,06 m)s’est fait une place dans la rotation de Steve Kerr cette saison. L’ailier joue 17.3 minutes par match pour 7.3 points, 5.4 rebonds et 1.7 passe par match. L’équipe reste elle sur 3 victoires consécutives, une série qui coïncide avec le retour de Stephen Curry, opéré de la main, sur le banc de l’équipe en tant que supporter.

« Ça nous a profité qu’il soit sur le banc sur ces derniers matchs. C’est un peu comme avoir un coach de plus à côté de nous. » Marquese Chriss

Successivement coéquipier de Devin Booker, James Harden et Chris Paul ou encore Kevin Love en 4 années NBA entre Phoenix, Houston et Cleveland, Chriss semble étonné par l’accessibilité du double MVP.

« Il parle à tout le monde, ça me fait bizarre. Quelqu’un d’aussi bon que lui, tu t’attends à ce qu’il ait un certain ego, à ce qu’il se tienne un peu à l’écart, mais non il parle à tout le monde, chacun est au même niveau que lui. Je pense que cela aide à créer une bonne culture ici. » Marquese Chriss