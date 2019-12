LeBron James élu athlète de la décennie par l’Associated Press

Élu athlète de l’année 2013, 2016 et 2018, c’est sans trop de surprise que l’Associated Press a élu LeBron James athlète de la décennie. Le King succès à des légendes comme Tiger Woods, Wayne Gretzky et Arnold Palmer. Il devance Tom Brady, Usain Bolt et Lionel Messi.

1. LeBron James

2. Tom Brady

3. Usain Bolt

4. Lionel Messi

5. Michael Phelps

Il faut dire que LeBron James a connu une sacrée décennie puisque personne en NBA n’a gagné plus de matchs que lui, plus de titres ou encore glané plus de titres de MVP. Trois fois champion NBA, 10 fois All-Star, il a aussi été élu 3 fois MVP des finales et 3 fois MVP. Il a aussi participé à 8 finales !

Il a démarré la décennie par un échec avec les Cavaliers, battus en demi-finale de conférence face aux Celtics. Quelques semaines plus tard il lançait une bombe à la télévision lors de The Decision. Au Heat, avec Chris Bosh et Dwyane Wade, tout n’a pas bien démarré avec un échec cuisant en finales, qui lui a valu de nombreuses critiques. Mais derrière Miami a enchaîné deux titres et l’apothéose pour lui ça a été le titre de 2016 face aux Warriors, en remontant un déficit de 3-1.