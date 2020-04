Danny Ainge : “Je n’allais pas lâcher beaucoup de nos jeunes atouts pour avoir Kevin Garnett une saison”

Dans quelques mois Kevin Garnett entrera au Hall of Fame, comme cela avait été le cas de Ray Allen en 2018, en attendant Paul Pierce sans doute l’an prochain. La carrière des 3 a basculé lorsqu’ils se sont unis à Boston, qui sortait d’une saison compliquée avec un bilan de 24-58 en 2006-07, dernière équipe de la conférence.

KG et Ray Allen commençaient eux aussi à en avoir marre de ne pas pouvoir jouer le titre dans leur équipe.

Mais récupérer KG n’a pas été simple comme l’a confié Danny Ainge.

« KG était très poli, il m’a laissé entrer chez lui. J’avais reçu la permission de la part de Minnesota d’aller lui parler. Il a été très respectueux et je pense qu’il était très intéressé. Chauncey Billups et Tyronn Lue faisaient partie des amis sur lesquels il s’est beaucoup appuyé à l’époque. Au départ, avant le trade pour KG ou celui pour Ray (le soir de la draft un mois plus tôt), KG n’était pas certain qu’on soit assez bons pour gagner. Je pense qu’il hésitait entre nous et les Lakers peut-être. Rien n’était fait avant ce trade lors de la draft. En fait nous avions fait un trade pour KG avant ça, mais comme il ne voulait pas s’engager à re-signer, je n’allais pas lâcher beaucoup de nos jeunes atouts pour avoir KG une saison. On a fait le transfert pour Ray, puis on est retournés le voir, on a trouvé un accord et on connait la suite » Ainge