Paul Pierce visé par un tacle de Draymond Green ?

- in Golden State Warriors

By Christophe Brouet

D’Angelo Russell a fait une frayeur à tout le monde hier soir lorsqu’après une collision avec Luka Doncic sur un ballon qui traînait. Il est resté quelques minutes à terre et a fini par se relever, victime uniquement d’une contusion à l’épaule. Ses coéquipiers ont eu peur, comme l’intéressé, et ont finalement été soulagés puisqu’il a repris le match.

Après le match, alors qu’un journaliste l’interrogé sur , Draymond Green a semblé envoyer un petit tacle à un joueur qu’il ne porte pas dans son cœur : Paul Pierce.

« Je suis content qu’il ne soit pas sorti sur une civière et puis ensuite fait son retour. J’aurais perdu tout respect. Il y a des gars qui dans cette ligue font ce genre de merde. » Green

Un joueur sorti sur civière ou sur fauteuil roulant puis revenu en jeu, ce n’est pas fréquent et celui dont on se souvient tous c’est bien sûr Paul Pierce et le fameux « Wheelchair Game ». C’était lors des finales 2008 face aux Lakers. L’ailier des Celtics avait dû quitter le terrain en 3ème quart porté par ses coéquipiers, puis ensuite en chaise roulante. Mais tel un héros il était revenu dans le dernier quart lors duquel il a planté 15 points, sans aucune blessure apparente. Il a avoué récemment qu’il n’était pas du tout blessé, il s’était juste fait dessus…