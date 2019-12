En mode diesel le Jazz finit très fort; Rudy Gobert : « Je n’étais pas concentré dans le premier quart »

Le Jazz s’est imposé cette nuit contre les Clippers sur le score de 120 à 107. Pourtant, les hommes de Quin Snyder étaient partis sur de très mauvaises bases avec dix rebonds offensifs concédés dès le premier quart. En plus, Rudy Gobert avait du mal à la finition.

« Les principales raisons, c’était moi et le défi physique. Je n’étais pas concentré dans le premier quart, surtout au rebond défensif. L’équipe, mais moi en particulier, on a réussi à renverser les choses en deuxième mi-temps. » Rudy Gobert.

Résultat, le Jazz affichait 10 points de retard après 12 minutes de jeu. Un retard qu’ils ont réussi à combler pendant les 24 minutes suivantes, mais les deux équipes ont abordé le dernier quart au coude à coude, et les hommes de Quin Snyder n’avaient pas droit à l’erreur. Ça tombe bien, ils n’en ont (presque) pas fait et remportent le quart-temps 27 à 15, suffisant pour s’imposer.

Donovan Mitchell a été très bon individuellement, avec 30 points et un dernier quart au cours duquel il a très bien géré le rythme. Une belle performance, qu’il doit réitérer.

« Ça ne peut pas être un seul match, ça ne peut pas être juste ce soir. On doit faire pareil contre Detroit et continuer après ça. C’est une question d’état d’esprit. Il y a des équipes que l’on peut regarder et se dire : « On est censé les battre. » Mais il y a des joueurs NBA en face, ils sont talentueux et il faut que l’on reste concentré. Pas seulement contre les Clippers. » Donovan Mitchell.