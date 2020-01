Josh Richardson tire la sonnette d’alarme : « Nous devons nous rendre des comptes »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Vainqueurs avec la manière à Noël face à la meilleure équipe de la ligue, les Philadelphia Sixers ont perdu depuis leurs 3 matchs. Hier dans l’après-midi à Indianapolis, même s’ils étaient privés de Joel Embiid, ils ont été ridiculisés, menés à un moment de plus de 30 points. C’est le nouveau Josh Richardson qui a tiré la sonnette d’alarme.

« Je ne pense pas que nous répondons assez de nos actes dans le vestiaire à l’heure actuelle. Je pense que nous avons de nouveaux joueurs qui ne veulent marcher sur les pieds de personne, c’est mon cas. J’ai le sentiment que nous allons sur le terrain et que nous ne nous battons pas tant que ça. Il y a des matchs où nous nous sommes battus et ç’a été super. Mais quand ça ne va pas, nous devons nous rendre des comptes. Je pense que le problème vient en grande partie de là. Je pense que notre vestiaire doit grandir. » Josh Richardson

C’était le souci des Sixers la saison passée, une équipe talentueuse, mais une culture loin d’être excellente et un manque de leaders montrant la voie. Les nouveaux Al Horford et Josh Richardson, réputés pour ce qu’ils apportent dans le vestiaire, n’ont pas réglé le souci. Tobias Harris et Ben Simmons n’ont pas contredit le constat fait

« Il y a des soirs comme ça où on dirait qu’il vaudrait mieux que nous ne soyons pas là. Nous devons prendre les choses en main. Nous regarder dans le miroir et dire ce que nous voulons de cette équipe. » Ben Simmons « En toute honnêteté, je pense que ce que nous devons faire c’est nous regarder dans les yeux et nous regarder dans le miroir. Évaluer en quelque sorte tout ça et trouver ce que nous pouvons faire individuellement et tenter d’assembler tout ça. » Tobias Harris

C’est plus l’état d’esprit qu’il faut changer que le système.

« Quand je regarde un match comme celui d’aujourd’hui, une telle défaite, c’est facile de dire que nous devons changer quelque chose tactiquement. Mais changer pour quoi ? Ce que nous avons fait il y a trois matchs pour battre les Bucks ? Vous voyez ce que je veux dire ? » Tobias Harris

Via The Inquirer