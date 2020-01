Steve Kerr : « La NBA est allée trop loin »

La NBA vient de refermer une année 2019 lors de laquelle les attaques ont particulièrement brillé, comme rarement dans l’histoire de la ligue. Ces dernières années la NBA a tout fait pour donner l’avantage aux attaques sur les défenses, mais pour Steve Kerr, cette évolution des règles est allée trop loin.

« Je ne veux pas que le hand-checking (la possibilité pour les défenseurs de mettre les mains et l’avant-bras en contact avec l’attaquant pour défendre) revienne, mais j’aimerais une légère inversion de ce que la ligue essaie de faire. Je pense que nous sommes allés trop loin pour récompenser les attaquants. Ce que je veux dire c’est que nous récompensons les attaquants qui essaient de berner les arbitres et les bernent. Je pense que nous devons en revenir à un point où les joueurs doivent mériter des fautes et le faire en débordant leur défenseur et en de façon naturelle, sans flopper, sans tomber et en attrapant les bras du défenseur. On le voit partout en NBA. » Steve Kerr