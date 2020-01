Chris Paul remet ça ! DeMar DeRozan : « Au bout du compte c’est l’intelligence qui compte »

Mardi soir face aux Mavericks, Chris Paul avait donné une leçon de money time en plantant 9 points du 14-2 final passé par OKC dans les 3 dernières minutes. Cette saison, plus que jamais, il s’est fait une spécialité de prendre les choses en main dans le dernier quart pour faire la différence, avec brio. Cette nuit, alors que les siens étaient menés par les Spurs, le meneur de jeu a marqué 10 de ses 16 points en dernier acte.

« Il est comme ça. Ce n’est pas comme si c’était un inconnu. C’est un grand joueur. Il a mis des shoots au moment le plus important, en dernier quart, et a mené son équipe à la victoire. » Lonnie Walker IV

Dans sa 16ème saison NBA, s’il est sans doute sur la pente descendante physiquement, son cerveau, que Billy Donovan aime qualifier d’ordinateur, fonctionne mieux que jamais.

« C’est toujours difficile quand vous jouez contre un meneur avec un gros QI comme Chris Paul. Quand tu as la cette connaissance du jeu, il n’y a pas grand-chose de nouveau pour toi. Peu importe à quel point tu es rapide, au bout du compte c’est l’intelligence qui compte. » DeMar DeRozan « Je dirais que le cerveau de Chris est comme un ordinateur, il prend des notes de ce qui se passe, de comment ils défendent, ce qu’ils font dans certaines situations. Il fait un inventaire du match. Donc quand il prend les choses en main, il a beaucoup d’informations qu’il utilise pour prendre ses décisions. » Billy Donovan

Après un gros passage à vide en première mi-temps avec 4 minutes sans le moindre point pour un 14-0 texan, OKC a repris sa marche en avant et a peu à peu pris la mesure des Spurs avec une seconde mi-temps remportée 63-48 sous l’impulsion de Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 21 points à 8/11 après la pause.

« C’est un endroit difficile où jouer. Nous aurions pu baisser pavillon, mais nous ne sommes pas comme ça. Les gars ont continué de jouer et de se battre. Nous avons gardé le cap. Nous l’avons fait ensemble. Chaque gars a eu son bon petit passage. C’est une bonne victoire. » CP3

Après les transferts de Russell Westbrook et Paul George, on ne donnait pas cher du Thunder, mais quasiment à la moitié de la saison, ils sont bien installés en 7ème place à l’Ouest avec un bilan de 19-15 et surtout une superbe dynamique avec 8 victoires sur les 9 derniers matchs et 11 sur 14. Chris Paul, qu’on disait parti à peine arrivé, est un des grands artisans de cette belle saison, bien épaulé par les jeunes Dennis Schröder et Shai Gilgeous-Alexander dans le backcourt.

« C’est un gars incroyable. Il est très, très généreux. C’est un grand leader. Il arrive dans un environnement et une équipe avec de nombreux nouveaux joueurs – pour lui ils sont tous nouveaux, il n’avait joué avec aucun. La façon dont il a tendu la main et a pris ses responsabilités pour construire une alchimie au sein de notre équipe, c’est incroyable à voir. » Donovan

