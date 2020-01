Terry Rozier cartonne, Devonte Graham finit le boulot

- in Charlotte Hornets

By Christophe Brouet

Le backcourt des Hornets Terry Rozier (30 points à 11/22 don 6/12 à 3-pts, 6 rebonds et 3 passes) – Devonte Graham (16 points à 3/8 dont 3/7 à 3-pts et 11 passes, et le shoot à 3-pts clutch) a mené ces derniers à la victoire à Cleveland.