Les Warriors discuteraient de transferts concernant deux joueurs

By Christophe Brouet

La saison des Warriors est déjà terminée et ils sont tournés vers l’avenir et la saison prochaine. De ce fait ils font partie des équipes dont on devrait entendre parler dans les rumeurs de transferts car ils pourraient échanger certains de leurs joueurs afin de récupérer des atouts pour l’avenir.

Il se murmurait dernièrement qu’Alec Burks serait disponible pour un transfert, ce que confirme The Athletic. Les Warriors auraient en effet déjà discuté de deals concernant l’ancien du Jazz et auteur d’une saison intéressante au scoring. Il pourrait renforcer une équipe playoffable en quête de scoring.

Il n’est pas le seul dont les Warriors auraient discuté puisque Shams rapporte que Glenn Robinson III aurait été au centre d’échanges avec des dirigeants adverses. Il fait une saison très intéressante des deux côtés du terrain. Il tourne à 12.2 points à 46.2% dont 40% à 3-pts, 4.6 rebonds et 1.6 passe en 32.1 minutes.

The Athletic rapporte qu’ils ne chercheraient pas à transférer D’Angelo Russell, mais dans le cas d’une très grosse offre, ils y jetteraient au moins un coup d’œil. Ils aimeraient notamment le voir à l’oeuvre à côté de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.