Les Hawks et les Pistons discuteraient d’un transfert d’Andre Drummond

On le sait, les Hawks chercheraient un pivot pour épauler John Collins dans la raquette et il se murmure qu’ils auraient un oeil sur Steven Adams et leur ancien joueur Dewayne Dedmon. Mais ce n’est pas le seul si on en croit Woj. En effet les Hawks discuteraient avec les Pistons d’un transfert autour du pivot Andre Drummond.

À l’heure actuelle, on ne sait pas trop quels sont les joueurs et/ou atouts impliqués dans ces discussions, mais à l’heure actuelle il n’y aurait rien d’imminent.

Rappelons que le pivot avait annoncé qu’il allait décliner sa player option de 28 millions de dollars et devrait donc être free agent. Les Pistons, très décevants, pourraient donc sérieusement étudier un trade s’ils veulent changer de direction ou s’ils ne sont pas prêts à mettre un gros chèque sur la table. En NBA beaucoup penseraient que le pivot sera transféré d’ici la deadline.

Detroit and Atlanta have been engaged in talks on a trade centered on Andre Drummond, league sources tell ESPN. No deal imminent, but Detroit is talking to Hawks and several other teams on Drummond, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2020