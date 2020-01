Michael Porter Jr. crève l’écran; Mike Malone : « Un autre aperçu d’un futur très brillant »

Il y a quelques jours Michael Porter Jr. avait profité de l’absence de Gary Harris pour être titularisé et sortir un excellent match face aux Kings : 19 points à 8/10. Ce record en carrière n’aura pas tenu bien longtemps. Hier soir au Bankers Life Fieldhouse, qu’il connait très bien pour avoir grandi dans la banlieue d’Indianapolis, il a éclaboussé la rencontre de son talent. Il a signé 25 points à un impressionnant 11/12 dont 2/3 à 3-pts.

« C’était cool. J’ai mis quelques-uns de mes shoots et j’ai fait certains des moves que j’avais l’habitude de faire, donc je me suis senti très bien sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi j’étais si à l’aise. Je suis né dans l’Indiana. Je suis allé à la maison voir mes amis d’enfance hier et c’était vraiment cool. J’ai joué dans cette salle lorsque j’avais 10 ans pour un de nos matchs de championnat. Beaucoup de mes amis étaient dans les tribunes. » MPJ