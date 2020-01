All-Star Game NBA : Rudy Gobert continue d’envoyer des messages et ne pourra pas être ignoré bien longtemps

Hier la NBA a fait un premier point sur les votes pour le All-Star Game NBA de Chicago en février prochain et sans vraiment de surprise le nom de Rudy Gobert n’apparaît pas dans le Top 10 des frontcourts, devancées par exemple par Dwight Howard, Carmelo Anthony et Brandon Ingram. Toujours pas sélectionné au All-Star Game malgré ses titres de défenseurs de l’année, le Français ne cache pas que c’est un objectif.

Et sur le parquet il fait tout pour que cette fois les coachs n’aient pas d’autre choix que de le sélectionner. Il enchaîne les grosses performances au mois de décembre à l’image de cette nuit. Alors que les siens étaient mis en difficulté par les Bulls, le Français a montré la voie, jouant un très grand rôle dans les 28.3% aux tirs des Bulls lors des dernières 23 minutes. Il a notamment provoqué un layup raté de Zach LaVine à 22 secondes du terme, permettant ensuite à Donovan Mitchell de plier l’affaire sur deux lancers alors que Rudy contrait la nouvelle tentative de LaVine.

« Il est là depuis plus longtemps que moi et il est sous-estimé depuis le début de sa carrière. Je pense qu’il a probablement vu ce qui s’est passé, il a sans doute vu le résultat des votes et il s’est dit ‘d’accord, cool’ et il est allé sur le terrain et a dominé le match comme il était supposé le faire. Il va continuer de le faire, qu’il soit ou non dans les votes des fans. Il mérite d’y être et je pense qu’il y sera. » Donovan Mitchell