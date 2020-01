Montrezl Harrell pas du tout obsédé par le All-Star Game : « L’important c’est l’équipe et je veux soulever ce trophée »

18.7 points à 56.7%, 7.3 rebonds, 1.8 passe et 1.2 contre en 29 minutes, ce sont les stats affichées par Montrezl Harrell avec les Clippers cette saison. L’intérieur confirme et s’impose comme un membre clé de la rotation des Clippers, 4ème meilleur scoreur et 2ème meilleur rebondeur. Suffisant pour aller au All-Star Game ? Pas certain, mais l’intéressé ne semble pas trop y penser.

« Ce n’est pas à moi de décider…Je n’accorde pas vraiment d’attention aux objectifs individuels ou aux récompenses individuelles. L’important c’est l’équipe et je veux soulever ce trophée, c’est ce qui est le plus important au bout du compte. » Harrell

Au vu de la concurrence à l’intérieur à l’ouest, on voit mal le Clipper avoir une chance d’être sélectionné. Des pivots comme Nikola Jokic, Rudy Gobert ou Karl-Anthony Towns semblent tout de même devant sur la liste des prétendants.

