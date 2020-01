Plusieurs franchises auraient contacté les Lakers pour Kyle Kuzma

- in Los Angeles Lakers

By Christophe Brouet

Cet été les Lakers ont refusé de lâcher Kyle Kuzma dans un échange avec les New Orleans Pelicans, comptant sur lui pour le futur. Cependant, certaines franchises se seraient renseignées à son sujet si on en croit The Athletic, afin de voir s’il n’y aurait pas une possibilité de le récupérer.

Shams rapporte que les Lakers le voient comme un membre de leur noyau pour le futur et n’auraient pas l’intention de faire un trade majeur. S’ils s’activent ce sera sans doute pour un trade impliquant des roles players.

Blessé en début de saison et pas au mieux, Kuzma relève un peu la tête dernièrement. Sur les 5 derniers matchs, hormis son zéro pointé face aux Mavs, il a scoré 4 fois au moins 16 unités, dont des pointes à 24 et 25 points. Depuis le début de l’exercice il tourne à 12.2 points et 3.6 rebonds à seulement 42.6% dont 35% de loin, des stats largement en baisse.