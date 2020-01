LaMelo Ball fait don d’un mois de salaire pour aider les victimes des incendies en Australie

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

L’Australie est actuellement en proie à de terribles feux de forêts aux répercussions dramatiques, que ce soit pour les habitants et l’écosystème.

Les sportifs commencent à se mobiliser et les Illawarra Hawks ont annoncé que leur jeune star LaMelo Ball allait apporter sa contribution. Le jeune prospect américain a décidé de faire don d’un mois de salaire pour aider les victimes.

« C’est triste de voir ce qui se passe sur la côte sud de l’Australie. Les gens ont perdu leur maison et tout ce qu’ils avaient. Mes parents m’ont appris à aider quand on le peut, donc c’est ma façon d’aider. » LaMelo

Un joli geste de la part du cadet de la famille Ball, qui rappelons-le a un contrat de « Next Stars » en NBL, alloué aux joueurs prometteurs. Selon The Athletic les joueurs de ce programme reçoivent environ 65 000$ par an.

Rappelons que Lamelo est actuellement blessé et depuis le début de la saison il tourne à 17 points, 7.5 rebonds et 7 passes mais à 37% dont 24% de loin.