Clint Capela et James Harden se régalent : « Toujours important d’affronter un gars comme ça et c’était important d’envoyer un message »

James Harden, mais le résultat est le même pour le barbu. Cette nuit il a mis au supplice la défense des Sixers avec 44 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Il a disséqué la défense des Clippers comme il sait parfaitement le faire, comme peu selon Mike D'Antoni. Il comprend le jeu, tout simplement, il le voit et il sait où il manipule les défenseurs. S'ils reculent il balance une passe lobée, s'ils avancent, il balance une passe différence. Il a aussi ce petit runner, puis il met des tirs à 3-pts de partout. Il est vraiment bon. C'est un des meilleurs de l'histoire. » Mike D'Antoni « Tu n'es jamais à l'aise face à lui. À peine le milieu du terrain passé depuis deux dribbles, que tu n'as pas l'impression d'être assez proche de lui. Puis tu essaies de réduire la distance, mais il est assez puissant et bon pour te déborder, puis derrière toi il y a Capela qui attend les lobs. Ce package est létal. Ils sont difficiles à battre. » Brett Brown

Déterminés à rester sur les shooteurs, les Sixers et leur grande taille, n’ont rien pu faire face au barbu, qui a régalé Clint Capela. Le Suisse a hérité d’un nombre incalculable de ballons près du cercle où il n’avait plus qu’à conclure. Il signe 30 points à 12/16, à un point de son record en carrière et 14 rebonds avec une magnifique présence dans la raquette, surtout que hormis James Harden, les autres shooteurs n’étaient pas dans une grande réussite.

« C’est vraiment crucial. Il a bien joué contre des gars vraiment bons. Ca a contribué à ce qu’il a fait ce soir parce que les intérieurs aiment rester proches du cercle alors que les extérieurs sont sur les shooteurs. Donc James et Clint se sont retrouvés à jouer à deux près du cercle et James l’a trouvé dans toutes les positions. » Mike D’Antoni

Les deux se trouvent les yeux fermés.

« C’est du swagg. Il balance juste le ballon en l’air et je le dunke. Je lis la défense aussi, et je cours pour aller en attaque. Il voit toujours quand il y a une opportunité de passe lobée. A chaque fois il la voit et moi je suis prêt à attraper le ballon et à conclure. » Capela

En face Joel Embiid signe « seulement » 20 points à 7/17 et a semblé fatigué en fin de rencontre. Le Suisse a clairement eu l’avantage dans le duel

« C’est toujours important de jouer un gars comme ça. Je pense que c’était important d’envoyer un message ce soir. » Capela