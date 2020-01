Daniel Theis en sauveur; Brad Stevens : « une énorme, énorme action »

Privés de Kemba Walker, les Boston Celtics avaient un match qui ressemblait à tout d’un piège face aux Atlanta Hawks, qui enregistraient le retour de Trae Young. L’entame de match a été catastrophique pour Boston, qui s’est retrouvé mené 32-14 en début de rencontre. Ils ont dû s’employer pour revenir et ensuite pour tenter de se débarrasser des visiteurs. Malgré une avance de 2-3 possessions en dernier acte, les Hawks ont recollé dans le money time. Alex Len a mis les siens à 2 points à 30 secondes du terme et derrière il a intercepté une passe de Marcus Smart. Atlanta s’est donc retrouvé avec une balle d’égalisation ou même de la gagne. Daniel Theis est alors entré en scène :

Marcus Smart was about to step over Trae Young as the game ended, and things got heated in Boston. pic.twitter.com/kzA8p6Dlgf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 4, 2020