Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, du coup comme la saison passée on vous fera un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

21h30 : Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies

Paul George (ischio) est out

Jae Crowder (cheville) est incertain

00h00 : Brooklyn Nets – Toronto Raptors

Garrett Temple (genou) devrait jouer

Caris LeVert devrait jouer

01h00 : Orlando Magic – Utah Jazz

Jonathan Isaac est out

Michael Carter-Williams est out

01h30 : Atlanta Hawks – Indiana Pacers

John Collins (dos) ne devrait pas jouer

Allen Crabbe (genou) devrait jouer

Jabari Parker (malade) ne devrait pas jouer

Edmond Sumner (genou) est incertain

Malcolm Brogdon est out

01h30 : Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder

Kevin Porter Jr. est out

Larry Nance Jr. est out

02h00 : Washington Wizards – Denver Nuggets

Bradley Beal (jambe) est incertain

02h00 : Chicago Bulls – Boston Celtics

Kemba Walker est out

Ryan Arcidiacono (coude) devrait jouer

Chandler Hutchison est out

Zach LaVine (cheville) devrait jouer

Wendell Carter Jr. (cheville) devrait jouer

02h30 : Dallas Mavericks – Charlotte Hornets

Delon Wright (pied) devrait jouer

Marvin Williams jouera

Tim Hardaway Jr. est out

Kristaps Porzingis est out

02h30 : Golden State Warriors – Detroit Pistons

Blake Griffin est out

D’Angelo Russell est out

Bruce Brown jouera

Markieff Morris est out

Andre Drummond jouera

Kevon Looney est out

02h30 : Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs

Wesley Matthews jouera

Donte DiVincenzo est out

Dejounte Murray est out

Willie Cauley-Stein (malade) est incertain

04h00 : Sacramento Kings – New Orleans Pelicans