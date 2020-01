Programme NBA : Evan et Rudy ont rendez-vous; Les Clippers en prime time

Après une semaine où chaque soir c’était plutôt light, voici une grosse soirée de NBA qui vous attend (quantitativement, pas qualitativement…). 11 matchs à se mettre sous la dent dont un Clippers – Grizzlies dès 21h30. On aura un duel franco-français entre Rudy Gobert et Evan Fournier du côté d’Orlando et on suivra le Nets – Raptors ou encore le Bucks – Spurs.

21h30 : Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies en direct sur beIN Sports 1

00h00 : Brooklyn Nets – Toronto Raptors en direct sur beIN Max 8

01h00 : Orlando Magic – Utah Jazz

01h30 : Atlanta Hawks – Indiana Pacers

01h30 : Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder

02h00 : Washington Wizards – Denver Nuggets

02h00 : Chicago Bulls – Boston Celtics

02h30 : Dallas Mavericks – Charlotte Hornets

02h30 : Golden State Warriors – Detroit Pistons

02h30 : Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs

04h00 : Sacramento Kings – New Orleans Pelicans en direct sur beIN Max 8