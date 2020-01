- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Le Jazz d’Utah est en grande forme dernièrement avec 10 victoires en 11 rencontres et une 5ème consécutive acquise cette nuit à Orlando. Donovan Mitchell n’est pas étranger à cette série, excellent récemment et cette nuit il a encore brillé avec 32 points à 14/21 dont 4/7 à 3-pts et 6 passes. Il a notamment scoré 10 points en dernier acte pour aller chercher la victoire. Il a surtout fait des dégâts à mi-distance avec 10 tirs à 2-pts.

« Le midrange c’est quelque chose sur lequel je bosse depuis un moment. J’ai été court sur mes deux premiers shoots à 6-pts, donc je me suis dit ‘Ok, il faut que je retrouve mon rythme et trouve des moyens de continuer.' » Donovan Mitchell

Mais le héros totalement inattendu du Jazz c’est Georges Niang. Le journeyman, qui peine à se faire une place dans une rotation en NBA a signé le match de sa vie avec un 5/8 à 3-pts pour 15 unités. Il a surtout rentré 3 tirs à 3-pts consécutifs en début de dernier quart pour permettre au Jazz de se détacher.

« J’ai juste couru sur mes spots et une fois quelques shoots réussis, les gars ont commencé à vraiment me chercher. Ca fait du bien de voir des shoots rentrer. Une fois dans la zone tu essaies d’y rester. » Niang

Niang qui s’est vu affubler par ses coéquipiers du surnom d’OTA, abréviation d’organized team activities, c’est-à-dire les entraînements organisés durant l’été par l’équipe, où il a particulièrement brillé, très souvent chaud. Ses coéquipiers n’ont donc pas du tout été surpris

« C’était OTA dans toute sa splendeur. » Mitchell

Depuis la décision de couper Jeff Green, Niang a plus de temps de jeu au poste 4, plutôt qu’au 3 et ça se passe bien. Depuis il tourne à 8 points à 54.5% à 3-pts en 15 minutes en sortie du banc.

« Nous avons un équilibre dans notre équipe, donc ça peut être des joueurs différents chaque soir. C’est un groupe qui adore quand quelqu’un élève son niveau, c’est unique. Personne ne pense à son jeu et ses stats, ils pensent au match.Je ne pense pas qu’il y a qui que ce soit dans notre équipe qui ne veut pas que quelqu’un shoot tant que ce sont de bons shoots. Si tu es ouvert et que tu peux shooter, alors c’est un bon shoot, surtout s’ils rentrent. Je pense que plus qu’autre chose, c’est ce qui a transparu défensivement ce soir. » Quin Snyder

Drafté en 2016 Niang compte tout de même 120 matchs en NBA mais seulement 3 matchs à au moins 15 points.

Via Deseret News