Une signature aux Hawks

La saison des 10-day contracts ouvre aujourd’hui et les Hawks vont en profiter puisque selon The Athletic ils vont signer le swingman Paul Watson (24 ans, 1m98).

Il n’a pas été drafté en 2017 à sa sortie de Fresno State. Il a été aperçu aux deux dernières summer league mais n’a jamais décroché d’invitation pour un training camp. Il a passé les 3 dernières saisons en G-League où depuis le début de l’effectif il joue pour les Raptors 805 où il tourne à 18.4 points à 53.3% dont 46.7% à 3-pts, 7.4 rebonds et 1.4 passe

Actuellement les Hawks ont 14 joueurs dans l’effectif donc Watson pourra être signé sans couper qui que ce soit d’autre.

The Atlanta Hawks are signing G/F Paul Watson of G League’s Raptors 905 to a 10-day contract, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2020