- in Highlights

By Christophe Brouet

Ish Smith et Troy Brown Jr. héros des Wizards

Les Wizards ont créé la surprise en dominant les Nuggets 128-114 grâce à un super duo de remplaçants : Ish Smith (32 points, record en carrière, à 15/24, 3 rebonds, 8 passes et 3 interceptions) et Troy Brown Jr. (25 points à 10/12 dont 2/3 à 3-pts, 14 rebonds et 3 passes)