Mike Budenholzer : « S’ils l’envoient sur la ligne, je pense que Giannis va les faire payer »; Giannis : « Ca fait du bien »

San Antonio et Milwaukee à égalité 79 partout à un peu moins de 7 minutes de la fin du 3ème quart-temps samedi soir, Giannis Antetokounmpo a signé un 15-6 personnel pour donner 9 points d’avance aux Bucks avant que George Hill, Robin Lopez et Ersan Ilyasova, auteur d’un 3-points au buzzer pour le +12 (103-91) ne prennent le relais. Les Spurs n’ont pas coulé dans les 12 dernières minutes, mais n’ont pas non plus réussi à rattraper ce retard cumulé en fin de 3ème, et Milwaukee l’a emporté 127-118. Une 32ème victoire en 37 matchs pour la franchise, qui n’a jamais fait mieux sur les 37 premières rencontres d’une saison.

« On a continué à jouer, on s’est accroché. Les Spurs ont très, très bien joué ce soir et on a réussi à se construire une avance de 15, 18 points en fin de match, donc c’est une bonne victoire pour nous. » Mike Budenholzer

Durant le fameux run d’Antetokounmpo (19 point dans le 3ème quart), Brook Lopez s’est aussi illustré par sa défense, en venant contrer une tentative de dunk de DeMar DeRozan puis de layup sur la même possession, et enfin un 3ème en 32 secondes sur Lonnie Walker IV.

« Big up à Brook man. Comme je continue à le dire, on ne souligne pas assez ce qu’il fait. Il a contré 7 tirs aujourd’hui, et c’est sans parler des shoots qu’il a gênés. Il est juste phénoménal. » Eric Bledsoe

Le Grec compile 32 points à 15/18 sur la ligne des lancers et surtout il a rentré ses 13 derniers ! Belle performance alors qu’avance ce match il était à seulement 59.9%.

« Ca fait du bien. Quelques fois quand vous ne mettez pas beaucoup de lancers, les gars évitent d’aller sur la ligne des lancers. Mais pour moi ça n’a pas d’importance. Je vais aller sur la ligne des lancers. J’essaye d’y aller 25 fois. Peu importe s’ils rentrent ou pas, je vais juste faire confiance à ma technique. » Giannis « Giannis est comme ça. On avait l’impression qu’ils allaient faire faute sur lui et l’envoyer sur la ligne des lancers-francs à chaque pénétration pour le tester sur la ligne. S’ils font ça, je pense que Giannis va les faire payer. » Mike Budenholzer

