Johnathan Williams déjà coupé

L’aventure de l’intérieur Johnathan Williams aux Wizards aura tourné court. Signé le 26 décembre par la franchise, il va être coupé selon le Washington Post.

Il a juste eu le temps de disputer 5 rencontres dont 4 titularisations pour 4.2 points et 6 rebonds en 18.4 minutes. Il avait été signé via la hardship provision, une des deux allouées aux Wizards, qui avaient 17 joueurs dans l’effectif. A noter qu’ils peuvent encore les utiliser tant que l’équipe a 4 joueurs qui ont manqué au moins 3 matchs en raison d’une blessure et doivent manquer au moins 2 semaines de plus.

Aperçu aux Lakers la saison passée où il avait fait de bons matchs, il jouait en Israël au Maccabi Rishon LeZion en début de saison. Il y tournait à 12.2 points et 10.4 rebonds. Il avait joué 24 rencontres avec les Lakers pour des moyennes de 6.5 points à 59.1% et 4.1 rebonds en 15.5 minutes.