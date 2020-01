Une nouvelle signature aux Brooklyn Nets

- in Brooklyn Nets

By Christophe Brouet

C’était dans les cartons depuis quelques jours, c’est fait : les Brooklyn nets ont signé le meneur de jeu Chris Chiozza. Il a été signé via un two-way contract et prend la place laissée libre par Henry Ellenson.

Chiozza, 24 ans, tente de se faire une place en NBA depuis qu’il est sorti de Florida en 2018. Il a disputé un total de 17 matchs en NBA avec Washington et Houston et depuis le début de saison il était au Capital City Go-Go, où il tournait à 10.8 points à seulement 33% dont 32.8% à 3-pts, 6.4 4 passes et 2.7 interceptions en 10 rencontres.