Kyle Kuzma : « Je suis dans les rumeurs de transferts depuis que je suis arrivé ici »

Dans les rumeurs de transferts l’an passé à la même époque, Kyle Kuzma n’a finalement pas été transféré au contraire de ses ex-coéquipiers Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart. Les dirigeants avaient clairement fait savoir aux Pelicans qu’ils ne voulaient pas l’échanger, mais un an plus tard, à un mois de la deadline, son nom est de nouveau cité dans les rumeurs puisque selon The Athletic, plusieurs franchises auraient contacté les Lakers à son sujet. Mais il a été préparé à gérer ça depuis son arrivée en NBA

« Il faut simplement ne pas vraiment s’en préoccuper. Je suis dans les rumeurs de transferts depuis que je suis arrivé ici. Je pense que c’est juste un truc qui arrive quand tu es un Laker. Tu es toujours dans les rumeurs de transferts, surtout à cette époque, donc au bout du compte ç’a n’a pas vraiment d’importance. Il faut juste contrôler ce que tu peux contrôler. »

La bonne nouvelle pour Kuzma, malgré son début de saison difficile, c’est que les Lakers le voient comme un membre de leur noyau pour l’avenir et à l’heure actuelle un transfert ne serait pas d’actualité.

Via ESPN