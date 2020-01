Les Lakers seraient désormais à l’écoute des offres pour Kyle Kuzma

En début d’été les Lakers avaient fait de Kyle Kuzma un intouchable dans leurs discussions avec les New Orleans Pelicans pour récupérer Anthony Davis. Une position qui avait étonné, mais qui n’avait pas empêché les Californiens de récupérer l’intérieur dont ils rêvaient.

Vendredi Shams rapportait que plusieurs franchises auraient un œil sur l’ailier, mais que les Californiens le verraient toujours comme un membre de leur noyau pour le futur et n’auraient pas l’intention de faire un trade majeur. Mais aujourd’hui, Sam Amick, également de The Athletic, rapporte que les dirigeants auraient changé un peu de position. En effet Rob Pelinka et le front office seraient plus enclins à écouter les offres concernant l’ailier fort.

Cela ne veut pas dire que les Lakers cherchent activement à le transférer ou négocient, mais sont un peu plus enclins à écouter ce que d’autres équipes auraient à offrir. Et si une grosse offre venait à être proposée, ils y réfléchiront sans doute.