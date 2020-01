Les Grizzlies humilient les Clippers au Staples Center !

Les Clippers continuent d’alterner l’excellent et le bien moins bon, voire même le mauvais aujourd’hui. Face aux Grizzlies, alors que cela devait être une formalité, les hommes de Doc Rivers, privés de Paul George et Pat Beverley, ont été humiliés, battus sur le score à peine croyable de 140 à 114 ! C’est la 12ème défaite en 37 sorties pour les Californiens alors que les Grizzlies confirment leur regain de forme avec un bilan de 14-22.

Ces derniers ont été menés par un super quatuor Jae Crowder (27 points à 9/17 dont 6/11 à 3-pts, 8 rebonds, 7 passes, 3 interceptions et 3 contres), Jaren Jackson Jr. (24 points à 9/10 dont 3/4 à 3-pts et 6 rebonds), Ja Morant (22 points à 7/10 et 9 passes) et Dillon Brooks (22 points à 8/19 dont 6/9 à 3-pts). Les hommes du Tennessee ont ridiculisé la défense des Clippers en shootant à 51% dont un 18/39 de loin, tout en prenant 11 rebonds offensifs et en ne perdant que 9 ballons. En face le duo Montrez Harrell (28 points à 11/16, 9 rebonds), Lou WIlliams (24 points à 10/17 et 7 passes) n’a pas suffi alors que Kawhi Leonard a connu une soirée difficile avec un horrible 8/24 aux tirs pour 24 points. Ils shootent à seulement 44.6% dont un 7/30 de loin. Avec une telle défense, impossible d’espérer.

Les Grizzlies ont marqué au moins 36 points lors de 3 quarts. Ils ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roues dans le sillage d’un Dillon Brooks très chaud. Ils ont très rapidement pris les commandes sur un 7-0, puis un 16-2 qui leur a donné l’avantage 32-14. Après 12 minutes ils menaient 40-27 et on s’attendait bien sûr à la réaction des locaux. Elle n’a pas vraiment eu lieu, toujours en difficulté pour ralentir les Grizzlies et donc faire des runs. Ils ont tout de même réussi à revenir sous les 10 points grâce à Harrell et Kawhi mais à la pause Memphis menait encore 67-57. Au retour des vestiaires le changement de visage attendu n’a pas du tout eu lieu, bien au contraire. Les jeunes Grizzlies ont redémarré fort sous l’impulsion de Valanicunas, puis Morant et Crowder pour prendre 18 points d’avance. En réussite de loin et alors que les Clippers tentaient de s’accrocher, ils ont quasiment plié l’affaire avec 3 tirs à 3-pts coup sur coup en 62 secondes de Crowder (x2) et De’Anthony Melton pour un 11-0 qui a conclu le quart sur le score de 104-80. Harrell, aidé par Kawhi et Lou Will ont bien remis les locaux à 16 points mais Jaren Jackson a remis les siens sur les bons rails.