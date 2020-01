Patrons de la ligue, les Bucks se défont sans difficulté de San Antonio et poursuivent une impressionnante série

Pas de problème pour Milwaukee, qui recevait San Antonio samedi soir. Avec un Giannis Antetokunmpo auteur de 19 de ses 32 points (7/12, 15/18 aux lancers, 3/7 à 3-points) et 8 rebonds en 29 minutes) dans un 3ème quart-temps remporté 32-25 et qui faisait suite à un 2ème quart dominé 42-35, les Bucks se sont imposés 127-118 au Fiserv Forum.

Une 5ème victoire de rang pour la 1ère équipe NBA, dont le bilan est désormais de 32-5. Eric Bledsoe a ajouté 21 points à 8/12 et 6 passes, Khris Middleton 20 points à 8/15, 5 rebonds et 3 passes, Brook Lopez 10 points à 3/6, 6 rebonds et 7 contres et Robin Lopez 14 points à 7/10 et 5 rebonds. Ersan Ilyasova (11 points à 3/7, 7 rebonds) a lui rentré le 3-points au buzzer pour le +12 (103-91) à la fin du 3ème quart-temps, la plus grosse marge à l’avantage des locaux – devant de jusqu’à 19 points ensuite – à ce moment du match.

Côté Spurs DeMar DeRozan a signé 26 points (8/14, 10/11 aux lancers-francs, 4 rebonds, 5 passes), LaMarcus Aldridge 16 (tous en 1ère mi-temps) et Rudy Gay 15 points en sortie de banc.

Milwaukee (49.4% aux tirs contre 40.9%, avantage 40-26 aux point inscrits à l’intérieur, 17 points à 4 sur contre-attaque) a marqué au moins 100 points pour le 61ème match consécutif, cela égale la série des Rockets en 2016-17. L’équipe n’a pas perdu une seule fois cette saison contre des franchises sous les 50% de victoires.