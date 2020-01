- in Los Angeles Clippers

By Christophe Brouet

Les Sixers et les Clippers intéressés par Marcus Morris ?

Il y a quelques jours The Athletic rapportait que Marcus Morris serait la cible de pas mal d’équipes, en aucun cas une surprise puisque l’ailier semble avoir le profil idéal pour un trade. L’ailier est dans une équipe qui ne joue plus grand-chose, possède un contrat expirant et fait une saison plutôt bonne.

Il a confié à plusieurs reprises vouloir rester, mais ce sont les Knicks qui décideront de son sort et on peut penser qu’ils n’hésiteront pas à le transférer malgré son rôle sur et ne dehors du terrain s’ils peuvent obtenir en échange une contrepartie intéressante.

Jusque là aucun nom d’équipe sur le coup n’avait fuité, mais selon le NY Post on peut lister les Sixers, sa ville natale. Ces derniers auraient fait part de leur intérêt pour l’ancien Celtic, qui pourrait leur apporter de la profondeur de banc, du scoring et un peu de shoot extérieur. Philly possède de nombreux choix de draft mais n’a aucun premier tour en 2020 (4 seconds). Pour faire affaire avec Philly il faudra sans doute une troisième équipe pour absorber son contrat de 15 millions de dollars.

Le NY Post ajoute le nom des Clippers, qui auraient un oeil sur le dossier. Le souci avec ces derniers c’est qu’ils n’ont sans doute pas les atouts nécessaires pour convaincre les Knicks. Ils ont été dépouillés de nombreux tours de draft dans leurs moves récents.