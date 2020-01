Toronto marque 45 pts de plus que lors de son dernier match et réussit le comeback à Brooklyn ! VanVleet et Lowry bouillants

Après un match perdu à Miami avec seulement 76 point inscrits, Toronto a bien rebondi cette nuit lors de sa visite à Brooklyn : Fred VanVleet a signé 29 points à 11/19 dont 5/8 à 3-points et 11 passes, Kyle Lowry 26 points à 6/19 dont 5/12 à 3-points, 4 rebonds et 5 passes, Serge Ibaka 21 points à 8/15 et 12 rebonds et les Raptors l’ont emporté 121-102 face aux Nets.

C’est la 17ème fois en 18 rencontres que Toronto domine Brooklyn, porté par les 23 points de Spencer Dinwiddie mais qui s’incline pour la 5ème fois d’affilée, malgré une avance de 16 points dans le 2ème quart-temps. De retour après 24 matchs manqués suite à une opération du pouce droit, Caris LeVert a marqué 13 points en 16 minutes en sortie de banc.

Devant 33-24 après 12 minutes suite à un 1er quart à 61% aux tirs (6/10 à 3-points), les Nets sont montés jusqu’à 52-36 sur un 3-points de Taurean Prince avant de connaître une fin de 1ère mi-temps bien difficile, où Toronto a marqué les 12 derniers points pour revenir à 52-48. Brooklyn a perdu 16 ballons rien qu’en 1ère mi-temps (24 en tout), et les Raptors (7 turnovers sur tout le match) en ont profité pour marquer 20 points. Toronto a dominé le 3ème quart 35-28 avec 14 points de VanVleet dans la période, terminée sur le score de 83-80 en faveur des visiteurs. Un 3-points de Lowry à 9’08 de la fin a lancé un 15-5 en faveur des Raptors, passés de +2 à un avantage 100-88 en milieu de période grâce à ce run.