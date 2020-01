Un coup de chaud du Jazz fatal au Magic à Orlando ! Georges qui ?

- in Orlando Magic

By ClemFiz

Alors que le match avait jusque-là été plutôt disputé, le Jazz a pris feu à 3-points dans le dernier quart avant de l’emporter 109-96 à Orlando cette nuit. Donovan Mitchell a signé 10 de ses 32 points (14/21, 3 rebonds, 6 passes) dans la période, et Georges Niang* (15 points à 5/8 à 3-points, 5 rebonds en 16 minutes) a planté 3 tirs primés consécutifs qui ont fini d’achever le Magic.

Bojan Bogdanovic a ajouté 14 points, Emmanuel Mudiay 12 points, Joe Ingles 11 points et Rudy Gobert 8 points à 3/8, 17 rebonds et 4 passes pour une équipe d’Utah qui a rentré 8 tirs à 3-points dans le 4ème. Rapidement mené (33-25 après le 1er quart), le Magic (11/37 à 3-points, soit 29.7% de réussite) était repassé devant 75-74 en fin de 3ème quart sur un 3-points de Terrence Ross, meilleur marqueur de l’équipe avec 24 points (9/16) devant Nikola Vucevic (22 points à 9/19, 13 rebonds) et Aaron Gordon (11 points à 4/11, 12 rebonds). Evan Fournier n’a lui inscrit que 9 points à 4/15 (3 rebonds, 4 passes).

En tête 76-75 avant le début du 4ème, Utah a shooté à 8/13 de loin dans la période, dont un 5/5 pour débuter, alors que les deux équipes avaient combiné pour un tout petit 8/35 (22.8%) à 3-points en 1ère mi-temps.

*Niang (26 ans, 2,01 m, américano-sénégalais), 50ème choix de la draft 2016 (4 années à Iowa State) et passé par Indiana, est dans sa 3ème saison NBA avec le Jazz. Il tourne à 43.3% à 3-points en 2019-20.