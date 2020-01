Un Jayson Tatum à réaction : « Il faut oublier le match précédent »; Brad Stevens : « Un shoot incroyable »

Vendredi soir face aux Hawks, Jayson Tatum a connu une soirée très très difficile, limité à un terrible 2/16 aux tirs. Mais cette nuit face aux Bulls c’est lui qui a porté les C’s à la victoire avec une impressionnante performance en termes d’efficacité avec 28 points à 12/15

C’est surtout lui qui a sort les Celtics d’une situation délicate. Alors qu’ils maîtrisaient ce match, en tête 93-77, ils ont encaissé un terrible 15-2 qui a mis les Bulls à seulement 3 points. Le match est resté serré jusqu’à une grosse banderille de Tatum derrière l’arc pour plier le match, 108-101 avec 66 secondes à jouer.

.@jaytatum0 went into his bag to pull off this @jetblue play of the game 👀 pic.twitter.com/wjPOjqAPRD

