Après un match perdu à Miami avec seulement 76 point inscrits, Toronto a bien rebondi cette nuit lors de sa visite à Brooklyn : Fred VanVleet a signé 29 points à 11/19 dont 5/8 à 3-points et 11 passes et Kyle Lowry 26 points à 6/19 dont 5/12 à 3-points, 4 rebonds et 5 passes, et les Raptors l’ont emporté 121-102.