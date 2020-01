Après Los Angeles, Memphis gagne à Phoenix avec un JV on fire; Un record de franchise en vain pour Devin Booker

Devant toute la seconde mi-temps et 96-77 après trois quarts-temps, les Grizzlies (54% aux tirs, 18 tirs à 3-points réussis) de Jonas Valanciunas (30 points à 12/16, 8 rebonds, 4 passes, 2 contres) et Dillon Brooks (19 points à 7/15 dont 5/11 à 3-points) ont dû faire face à deux gros runs des Suns avant de réussir à s’imposer 121-114 cette nuit à Phoenix.

Les Suns revenus à 109-101 à 4 minutes de la fin, Brooks a rentré deux 3-points du corner pour calmer les locaux. Mais même mené de 14 points Phoenix n’a pas lâché et est revenu à 117-114 à 32 secondes du terme, avant que Ja Morant (13 points à 4/8, 3 rebonds, 7 passes) ne tue le match sur 2 lancers-francs.

Devin Booker a terminé à 40 points (13/20, 6 passes) en vain et battu le record de franchise de matchs consécutifs à au moins 30 points avec 6. Charles Barkley et Charlie Scott se partageaient le précédent record. Kelly Oubre Jr. a signé 17 points et 10 rebonds, Deandre Ayton 14 points et 12 rebonds. Elie Okobo a joué 11 minutes pour 5 points, 1 rebond et 1 passe. Memphis était dvant 62-57 à la pause (27-31 puis 35-26) derrière les 20 points de Valanciunas.