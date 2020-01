Foire aux blocks à L.A., 1ère depuis 2001 en NBA pour les Lakers, vainqueurs de Detroit grâce à un gros 4ème quart ! 90 pour LeBron

- in Detroit Pistons

By ClemFiz

29ème victoire et 5ème d’affilée pour les Lakers, vainqueurs 106-99 des Pistons dimanche soir au Staples Center. La paire Anthony Davis (24 points à 7/16, 9/10 aux lancers-francs, 11 rebonds, 2 passes, 8 contres, 3 interceptions) – LeBron James (21 points à 10/21, 14 rebonds, 11 passes) a comme d’habitude montrer la voie alors que le banc, mené par Alex Caruso (13 points à 5/9, 3 rebonds, 3 passes), Dwight Howard (11 points à 4/8, 9 rebonds, 6 contres) et Kentavious Caldwell-Pope (10 points à 4/10), a été plus productif que les 3 titulaires installés aux côtés des deux stars de l’équipe.

En tête 23-22 après 12 minutes, L.A. a donné un coup d’accélérateur dans le 2ème quart (33-25) et menait 56-47 à la pause avant d’encaisser un 32-19 dans le 3ème quart-temps (79-75 Pistons) puis de reprendre les commandes dans le dernier quart, dominé 31-20. L’équipe a fait parler la défense avec pas moins de 20 contres (6 pour Detroit) sur la rencontre ! Les Lakers ont limité leurs adversaires à 37.2% tout en shootant à 45.7%, ont marqué 64 points à 28 dans la peinture, dominé le rebond 50 à 43.

Derrick Rose a terminé meilleur marqueur des Pistons avec 28 points à 8/19 (10/10 aux lancers-francs), 3 rebonds et 5 passes. Andre Drummond à 12 points à 2/13 mais a capté 18 rebonds et contré 5 tirs.

À nouveau titulaire, Sekou Doumbouya a signé 11 points à 4/12, 5 rebonds mais aussi 6 fautes en 34 minutes de jeu. La dernière fois qu’une équipe avait terminé un match avec 20 contres, c’était en 2001 (Toronto, 20 contre Golden State). James a signé son 90ème triple-double en carrière et son 9ème en saison.