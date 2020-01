Doc Rivers a donné les clés à Patrick Beverley : « J’ai fait ça seulement avec deux autres meneurs »

Doc Rivers a été habitué à avoir des meneurs de très grand talent sous sa direction ces dernières années avec Rajon Rondo et Chris Paul. Désormais c’est à Pat Beverley qu’il confie les commandes de son équipe, qui sans lui manquer de respect n’a pas le même talent que ses prédécesseurs, mais Rivers a décidé de lui donner les clés du camion comme il l’avait fait avec RR9 et CP3. Il a confié lui avoir donné la feuille de systèmes pour qu’il les appelle lui-même.

« Nous faisons beaucoup de choses. Nous lui donnons une feuille de systèmes avant la rencontre et il peut la regarder durant chaque temps mort. Vous pouvez le voir la consulter, il essaye de vraiment de la suivre et d’être bon pour appliquer tout ça. J’ai fait ça seulement avec deux autres meneurs, Chris (Paul) et (Rajon) Rondo. Autrement je ne donne à personne d’autre cette feuille parce qu’ils ne peuvent pas gérer ça. Et nous commençons lentement à ajouter des choses à la feuille de Pat et il progresse. C’est vraiment bien pour lui. » Doc

Beverley, dans sa 3ème saison avec Doc Rivers aux Clippers, était de retour d’une absence de 3 matchs hier soir et a signé 6 points, 5 rebonds, 6 passes et 0 ballon perdu. Rivers a été content de sa performance à la baguette en bonne voie pour devenir l’extension du coach sur le terrain.

« Il avait l’habitude de me crier dessus lors des trois dernières années. Là je le vois bien plus sourire que de me crier depuis tout le temps maintenant. Vous savez, tout ce que je fais c’est pour que cette équipe puisse gagner le plus de matchs possible. J’essaye de tout bien faire. Je me fiche si je score 40 points ou 4 points, j’essaye d’avoir un impact sur le jeu de nombreuses façons différentes. Pour l’instant cette année j’ai du succès, mais j’ai encore beaucoup de boulot à faire. » Beverley « Pat fait beaucoup d’excellentes choses. Beaucoup de choses pour lesquelles il n’obtient pas de crédit lorsqu’on regarde les stats, mais il fait tellement de choses excellentes. Sa volonté de se donner à chaque possession, que ce soit en faisant un écran, en coupant, ou simplement faire la bonne action. L’exemple parfait, lorsqu’il y a eu un trois points dans le corner totalement ouvert, mais qu’il a décidé de l’envoyer à un autre totalement ouvert. Il apporte tellement à cette équipe. » Paul George

L’intérêt dans le fait que ce ne soit pas Doc Rivers qui annonce les systèmes, c’est d’éviter de ralentir le jeu, et cela permet aux Clippers d’être plus rapidement en place pour exécuter le système appelé par Beverley. Ce dernier et toute l’équipe va justement pouvoir profiter de 4 jours de repos pour s’entraîner et bosser l’alchimie et l’exécution ds systèmes, ce qu’ils n’ont pas pu trop faire jusque là au complet.

Via ESPN