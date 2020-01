Dwane Casey : « Sekou Doumbouya a été baptisé par 3 des meilleurs joueurs NBA »

Après Kawhi Leonard et Draymod Green, cette nuit Sekou Soumbouya a de nouveau été envoyé au charbon par Dwane Casey ! Auteur de deux performances prometteuses face aux Clippers et aux Warriors, contre les Lakers Casey lui a de nouveau fait confiance avec sa 3ème titularisation et une sacrée mission : défendre sur LeBron James et Anthony Davis la majeure partie du temps.

« Comment ils disent à l’église ? Alléluia ! On l’a jeté à l’eau et il a été baptisé par 3 des meilleurs joueurs NBA. » Casey

Le Français a fait de ce qu’il a pu pour tenter de défendre sur les deux superstars des Lakers et a été loin d’être ridicule, à l’image de ce contre sur Anthony Davis

Il est souvent bien resté devant eux avec son footwork. Il a notamment tenté de résister physiquement face à LeBron James et l’a forcé à prendre quelques shoots difficiles.

« Il a fait un boulot phénoménal et il a joué dur, avec énergie. Il a été physique avec LeBron et l’a forcé à prendre des shoots difficiles et des longs fadeaways. Il joue très bien. Il faut qu’il continue. » Christian Wood

Sekou est finalement sorti pour 6 fautes à 2’48 de la fin et a passé 34 minutes sur le parquet pour 11 points à 4/12 dont 1/4 à 3-pts, 5 rebonds et 1 contre. Encore une fois très encourageant pour un gamin de 19 ans.

Via Detroit News