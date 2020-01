Dwight Howard sera au Slam Dunk Contest NBA !

Edit : Selon Shams, Dwight Howard a accepté l’invitation de la NBA et il sera donc au concours de dunk le mois prochain, sa 4ème participation.

***

18h : On vient d’apprendre il y a quelques minutes que la NBA avait décidé d’inviter Ja Morant au concours de dunks, et il n’est pas le seul dont le nom vient de fuiter. En effet, selon Oliver Maroney la ligue a invité un ancien vainqueur : Dwight Howard.

C’est très surprenant, car même s’il reste affûté, Dwight a désormais 34 ans et sa dernière participation remonte à 2009. Il avait aussi participé en 2007 et 2008 et avait remporté l’édition 2008 devant Gerald Green. Pas certain qu’il puisse activer encore le mode Superman :

Dwight Howard has also been invited to the dunk contest, league source confirms with me. No word as to whether he has accepted or has plans to participate.

— Oliver Maroney (@OMaroneyBIG3) January 6, 2020