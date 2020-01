Plus de peur que de mal pour Kevin Porter Jr

Edit : Les nouvelles de Kevin Porter Jr. sont plutôt bonnes puisque le rookie ne souffre que d’une simple entorse du genou droit et devrait être réévalué dans deux semaines.

STATUS UPDATE: G/F @kevinporterjr will be re-evaluated in approximately two weeks after suffering a left knee sprain vs. Minnesota.

— Cleveland Cavaliers (@cavs) January 6, 2020