Ed Davis : « Si tu commences à t’inquiéter de ça, tu deviens dingue »

La saison d’Ed Davis avec le Jazz a des allures de montagnes russes. Utilisé 12.1 minutes par match sur les 6 premiers matchs de la saison, il a ensuite été écarté des parquets pendant 11 matchs suite à une fracture du péroné avant de refaire son apparition, cette fois pour 13 rencontres consécutives, avec un dernier match à 9 minutes le 26/12 dans une victoire contre Portland. Depuis, Quin Snyder n’a plus fait appel à ses services, soit 4 ‘Did Not Play’ d’affilée. Difficile donc pour lui de ne pas se poser des questions à un mois de la deadline des transferts.

L’intérieur de 30 ans et 2,06 m passé par North Carolina (13ème choix de la draft 2010) avait signé pour 2 ans et 10 millions de dollars en juillet dernier après une saison à 5.8 points à 61.6% et 8.6 rebonds de moyenne en 17.6 minutes par match et 81 rencontres disputées avec Brooklyn la saison dernière.

Ed Davis, on his future with the Jazz: “Whenever things are not going well, you think about everything. I’d be lying to say I haven’t thought about every scenario, good and bad. … I’m not a complainer. Not one time have I complained about minutes, asked for a trade.” pic.twitter.com/bPHWWfARUX

— Eric Walden (@tribjazz) January 4, 2020